В поселке под Нижней Салдой жителям предложили продавать землю под добычу золота

Большинство жителей поселка, в свою очередь, не соглашаются с предложенной ценой, мотивируя это тем, что даже при отчуждении земли, им будет выплачена не только ее стоимость со всеми постройками, но и компенсация за прекращение ведения домашнего хозяйства, в том числе и содержания домашних животных.