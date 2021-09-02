Вакцинация против вируса гриппа стартовала в Свердловской области

На фоне эпидемии коронавируса медики особенно рекомендуют сделать профилактическую прививку от вируса гриппа и тем самым минимизировать риск заболевания сразу двумя опасными инфекциями. Между прививками от гриппа и COVID-19 должно пройти не менее месяца.