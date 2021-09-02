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Posted 2 сентября 2021, 11:58

Published 2 сентября 2021, 11:58

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

Вакцинация против вируса гриппа стартовала в Свердловской области

Вакцинация против вируса гриппа стартовала в Свердловской области

2 сентября 2021, 11:58
Фото: 1MI.
Медики советуют в обязательном порядке привиться от гриппа, зимняя эпидемия которого на Урале уже не за горами.

Свердловский Минздрав получил 1,3 миллиона доз вакцины от гриппа, которые будут распределены по лечебным заведениям в течение нескольких дней, сообщает региональный департамент информационной политики.

На фоне эпидемии коронавируса медики особенно рекомендуют сделать профилактическую прививку от вируса гриппа и тем самым минимизировать риск заболевания сразу двумя опасными инфекциями. Между прививками от гриппа и COVID-19 должно пройти не менее месяца.

Медики планируют к 1 ноября 2021 года привить против гриппа не менее 65% жителей региона, на 90% будут привиты дети старше 3 лет, ученики школ и студенты.

Напомним, Минобразования РФ выпустило рекомендации для педагогов и преподавателей пройти добровольную вакцинацию от коронавируса.

Педагогам рекомендовано пройти вакцинацию от Covid-19
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#Свердловская область#Грипп#Здоровье#Профилактика#Вакцинация#Короновирус
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