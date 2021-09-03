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Posted 3 сентября 2021, 15:20

Published 3 сентября 2021, 15:20

Modified 29 ноября 2024, 18:21

Updated 29 ноября 2024, 18:21

Четверо мужчин устроили массовую драку у магазина «Магнит» в Екатеринбурге

Четверо мужчин устроили массовую драку у магазина «Магнит» в Екатеринбурге

3 сентября 2021, 15:20
Фото: 1MI.
Четверо мужчин подрались вблизи магазина «Магнит Косметик» в Екатеринбурге на улице Ясная. На видео инцидент запечатлели очевидцы.

На кадрах с места событий можно увидеть, как мужчина, одетый в белую футболку, конфликтует с тремя мужчинами в черном. В процессе ссоры он бьет одного из компании и получает в ответ удар в челюсть. В этой время за происходящим наблюдает работница магазина. По словам очевидцев, конфликт произошел из-за того, что уралец заступился за сотрудницу. Видео опубликовано в группе «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте».

В полицию факта по данному происшествию не поступало, пишет Ура.ру со ссылкой на пресс-службу ГУМВД Екатеринбурга.

Напомним, 2 сентября возле бара «Че почем» в центре Екатеринбурга толпа нетрезвых людей избила лежащего на асфальте. Прибывший на вызов наряд полиции задержал гражданина, находящегося в нетрезвом состоянии. Потерпевший не установлен, так как заявления или обращения от него не поступало.

#Происшествия#Новости УрФО#Драка#Массовая драка#Магнит#Екатеринбург
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