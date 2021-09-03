Четверо мужчин устроили массовую драку у магазина «Магнит» в Екатеринбурге

На кадрах с места событий можно увидеть, как мужчина, одетый в белую футболку, конфликтует с тремя мужчинами в черном. В процессе ссоры он бьет одного из компании и получает в ответ удар в челюсть. В этой время за происходящим наблюдает работница магазина. По словам очевидцев, конфликт произошел из-за того, что уралец заступился за сотрудницу. Видео опубликовано в группе «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте».