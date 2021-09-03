Четверо мужчин устроили массовую драку у магазина «Магнит» в Екатеринбурге

Posted 3 сентября 2021, 15:20
Published 3 сентября 2021, 15:20
Modified 29 ноября 2024, 18:21
Updated 29 ноября 2024, 18:21
На кадрах с места событий можно увидеть, как мужчина, одетый в белую футболку, конфликтует с тремя мужчинами в черном. В процессе ссоры он бьет одного из компании и получает в ответ удар в челюсть. В этой время за происходящим наблюдает работница магазина. По словам очевидцев, конфликт произошел из-за того, что уралец заступился за сотрудницу. Видео опубликовано в группе «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте».
В полицию факта по данному происшествию не поступало, пишет Ура.ру со ссылкой на пресс-службу ГУМВД Екатеринбурга.
Напомним, 2 сентября возле бара «Че почем» в центре Екатеринбурга толпа нетрезвых людей избила лежащего на асфальте. Прибывший на вызов наряд полиции задержал гражданина, находящегося в нетрезвом состоянии. Потерпевший не установлен, так как заявления или обращения от него не поступало.