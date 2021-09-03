Мужчину с дробовиком и с фонарем на голове ищет полиция под Екатеринбургом

В ночь на 3 сентября 2021 года в Горном Щите местные жители заметили мужчину с двумя автоматами и дробовиком. Отмечено, что он шел нетвердой походкой, на голове у него светился фонарь, на нем был надет охотничий жилет с множеством карманов, сообщает E1.