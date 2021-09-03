tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 сентября 2021, 03:45

Published 3 сентября 2021, 03:45

Modified 29 ноября 2024, 18:21

Updated 29 ноября 2024, 18:21

Мужчину с дробовиком и с фонарем на голове ищет полиция под Екатеринбургом

Мужчину с дробовиком и с фонарем на голове ищет полиция под Екатеринбургом

3 сентября 2021, 03:45
Фото: 1MI.
Полицейские в полной амуниции и бронежилетах разыскивают мужчину с дробовиком под Екатеринбургом

В ночь на 3 сентября 2021 года в Горном Щите местные жители заметили мужчину с двумя автоматами и дробовиком. Отмечено, что он шел нетвердой походкой, на голове у него светился фонарь, на нем был надет охотничий жилет с множеством карманов, сообщает E1.

По рассказу местного жителя, который удаленно наблюдает за домом матери через установленную камеру, мужчина подходил к домам соседей, что стоят дальше по улице, соседские собаки подняли лай.

После звонка в полицию, приехавшие сотрудники оцепили улицу, надели бронежилеты и принялись прочесывать местность.

Напомним, в мае 2021 года мужчина устроил пальбу из охотничьего карабина рядом со зданием суда в Екатеринбурге.

#Происшествия#Новости УрФО#Полиция#Поиски#Горный Щит#Автомат
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика