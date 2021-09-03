Мужчину с дробовиком и с фонарем на голове ищет полиция под Екатеринбургом

Posted 3 сентября 2021, 03:45
Published 3 сентября 2021, 03:45
Modified 29 ноября 2024, 18:21
Updated 29 ноября 2024, 18:21
В ночь на 3 сентября 2021 года в Горном Щите местные жители заметили мужчину с двумя автоматами и дробовиком. Отмечено, что он шел нетвердой походкой, на голове у него светился фонарь, на нем был надет охотничий жилет с множеством карманов, сообщает E1.
По рассказу местного жителя, который удаленно наблюдает за домом матери через установленную камеру, мужчина подходил к домам соседей, что стоят дальше по улице, соседские собаки подняли лай.
После звонка в полицию, приехавшие сотрудники оцепили улицу, надели бронежилеты и принялись прочесывать местность.
Напомним, в мае 2021 года мужчина устроил пальбу из охотничьего карабина рядом со зданием суда в Екатеринбурге.