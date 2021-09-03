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Posted 3 сентября 2021, 17:52

Published 3 сентября 2021, 17:52

Modified 29 ноября 2024, 18:21

Updated 29 ноября 2024, 18:21

На производящем «Спутник V» заводе в Новоуральске выявлены нарушения

На производящем «Спутник V» заводе в Новоуральске выявлены нарушения

3 сентября 2021, 17:52
Фото: 1MI.
После того, как региональное подразделение Роспотребнадзора потребовало привлечь к административной ответственности завод «Медсинтез» из Новоуральска, в ходе плановой проверки были выявлены нарушения.

В результате сотрудники Роспотребнадзора выявили два нарушения. В общей сложности проверены свыше 200 пунктов нормативных актов. Отмечается, что нарушения не имеют отношения к производству лекарств, в связи с чем не влияют на качество продукции, сообщает пресс-служба завода. Нарушения затрагивают допуск сотрудников в лабораторию и проверки оборудования этой лаборатории. На данный момент нарушения устраняются.

За выявленные погрешности на предприятие составлен протокол по статье 14.1 КоАП. Документы для принятия решения о привлечении завода к ответственности были направлены в суд, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Напомним, ранее заводу грозила остановка на 90 дней. Надзорное ведомство обвинило «Медсинтез» в грубых нарушениях ведения предпринимательской деятельности. По этой статье предусмотрены санкции в виде штрафа до 200 тысяч рублей, либо принудительная приостановка деятельности предприятия на срок до 90 суток.

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#Общество#Завод#Новоуральск#Роспотребнадзор#Нарушения
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