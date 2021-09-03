На производящем «Спутник V» заводе в Новоуральске выявлены нарушения

В результате сотрудники Роспотребнадзора выявили два нарушения. В общей сложности проверены свыше 200 пунктов нормативных актов. Отмечается, что нарушения не имеют отношения к производству лекарств, в связи с чем не влияют на качество продукции, сообщает пресс-служба завода. Нарушения затрагивают допуск сотрудников в лабораторию и проверки оборудования этой лаборатории. На данный момент нарушения устраняются.