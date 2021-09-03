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Posted 3 сентября 2021, 08:49

Published 3 сентября 2021, 08:49

Modified 19 августа 2024, 22:43

Updated 19 августа 2024, 22:43

О причинах остановки хлебокомбината в Сысерти рассказало руководство предприятия

О причинах остановки хлебокомбината в Сысерти рассказало руководство предприятия

3 сентября 2021, 08:49
Фото: 1MI.
Хлебозавод в Сысерти не смог предложить стабильные цены на продукцию и остановился.

С 1 сентября 2021 года в Сысерти остановлен местный хлебокомбинат. Причиной остановки предприятия стало подорожание сырья, при котором компания не в состоянии поставлять на рынок свою продукцию по прежним ценам, сообщает E1.

Проблемы на предприятии начались еще в мае текущего года, заявило руководство хлебокомбината, и попросило своих партнеров не применять штрафные санкции за неисполненные контракты. Также стало известно, что работникам предприятия несколько месяцев не платят зарплату.

Напомним, из-за рекордной инфляции в России, розничная стоимость буханки хлеба в магазинах выросла.

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#Экономика#Закрытие#Банкротство#Сысерть#Хлебокомбинат
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