О причинах остановки хлебокомбината в Сысерти рассказало руководство предприятия

Posted 3 сентября 2021, 08:49
Published 3 сентября 2021, 08:49
Modified 19 августа 2024, 22:43
Updated 19 августа 2024, 22:43
С 1 сентября 2021 года в Сысерти остановлен местный хлебокомбинат. Причиной остановки предприятия стало подорожание сырья, при котором компания не в состоянии поставлять на рынок свою продукцию по прежним ценам, сообщает E1.
Проблемы на предприятии начались еще в мае текущего года, заявило руководство хлебокомбината, и попросило своих партнеров не применять штрафные санкции за неисполненные контракты. Также стало известно, что работникам предприятия несколько месяцев не платят зарплату.
Напомним, из-за рекордной инфляции в России, розничная стоимость буханки хлеба в магазинах выросла.