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Posted 3 сентября 2021, 09:31

Published 3 сентября 2021, 09:31

Modified 29 ноября 2024, 18:21

Updated 29 ноября 2024, 18:21

Режим ЧС в Первоуральске и Тугулыме веден из-за опасений возникновения лесных пожаров

Режим ЧС в Первоуральске и Тугулыме веден из-за опасений возникновения лесных пожаров

3 сентября 2021, 09:31
Фото: 1MI.
Леса вокруг Первоуральска и Тугулыма могут вспыхнуть с новой силой, введен режим чрезвычайной ситуации.

На территории Первоуральска и Тугулыма решением местных властей введен режим чрезвычайной ситуации. Администрации городских округов опасаются риска возникновения и распространения крупных лесных пожаров, сообщает Znak.

Жителям округов запрещено посещать леса в пределах городских округов, так как именно человеческий фактор становится причиной возникновения возгораний в лесных массивах. Аномальная жара лета - 2021 привела к масштабному возникновению и распространению лесных пожаров в Свердловской области, по этому показателю регион стоит на третьем месте в стране.

В Пышминском городском округе также введен режим ЧС из-за возникновения возгораний вблизи черты города.

Напомним, в конце августа 2021 года были эвакуированы пациенты с коронавирусной инфекцией из инфекционного отделения Первоуральска.

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#Происшествия#Первоуральск#Тугулым#Лесной пожар#Пожары в Свердловской области#Режим ЧС
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