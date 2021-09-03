Режим ЧС в Первоуральске и Тугулыме веден из-за опасений возникновения лесных пожаров

Posted 3 сентября 2021, 09:31
Published 3 сентября 2021, 09:31
Modified 29 ноября 2024, 18:21
Updated 29 ноября 2024, 18:21
На территории Первоуральска и Тугулыма решением местных властей введен режим чрезвычайной ситуации. Администрации городских округов опасаются риска возникновения и распространения крупных лесных пожаров, сообщает Znak.
Жителям округов запрещено посещать леса в пределах городских округов, так как именно человеческий фактор становится причиной возникновения возгораний в лесных массивах. Аномальная жара лета - 2021 привела к масштабному возникновению и распространению лесных пожаров в Свердловской области, по этому показателю регион стоит на третьем месте в стране.
В Пышминском городском округе также введен режим ЧС из-за возникновения возгораний вблизи черты города.
Напомним, в конце августа 2021 года были эвакуированы пациенты с коронавирусной инфекцией из инфекционного отделения Первоуральска.