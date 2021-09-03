«Живой щит» из бабушек у школы и труп в изоляторе. Итоги дня в Свердловской области

Пенсионерки не пропускают проехать по двору родителей к запасному выходу школы новой школы № 80 в Екатеринбурге, через который должна заходить часть детей. Кроме того, в учебное заведение пускают только детей, встречающих и провожающих не пропускают на территорию за забор. По словам очевидцев, на улице скапливается до 200 человек, а на игровую школьную площадку детей не пускает дежурный.