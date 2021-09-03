«Живой щит» из бабушек у школы и труп в изоляторе. Итоги дня в Свердловской области

Posted 3 сентября 2021, 14:00
Published 3 сентября 2021, 14:00
Modified 29 ноября 2024, 18:22
Updated 29 ноября 2024, 18:22
Пенсионерки не пропускают проехать по двору родителей к запасному выходу школы новой школы № 80 в Екатеринбурге, через который должна заходить часть детей. Кроме того, в учебное заведение пускают только детей, встречающих и провожающих не пропускают на территорию за забор. По словам очевидцев, на улице скапливается до 200 человек, а на игровую школьную площадку детей не пускает дежурный.
В свердловской таможне рассказали откуда взялись посылки на помойке в районе ЖБИ в Екатеринбурге. Там пояснили, что они были отправлены из Узбекистана, судя по фотографиям, предоставленным Почтой России. Однако таможенники пояснили, что за последний месяц из Узбекистана к ним ничего не поступало. Почте России рекомендовано сделать запросы в страну-отправитель.
Труп арестованного был обнаружен в изоляторе Серова, 29-летний мужчина покончил с собой. Подозреваемый был задержан по статье за применение тяжкого вреда здоровью, он откусил нос своей возлюбленной в порыве ревности. Свердловчанин был арестован до конца октября 2021 года, он находился в одиночной камере.
Часть пешеходного моста будет демонтирована на улице Октябрьской Революции в Нижнем Тагиле для того, чтобы расширить тротуары для пешеходов. Строители уберут часть, ведущую на улицу Индустриальная.