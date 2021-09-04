Открытие расчётного счёта в банке «Тинькофф»

В среднем, «Тинькофф» возвращает 3% ежегодно по остатку на счёте. После открытия счёта за клиентом закрепляется личный менеджер, который поможет разобраться во всех нюансах пользования сервисами. Все платежи проводятся моментально через личный кабинет, комиссия зависит от объёма и типа платежа. Окно платежей — с 1:00 до 23:00 по московскому времени. Это лучший показатель на рынке финансовых услуг наравне с банком «Точка». Помимо этого, в одном месте клиенту будут доступны также прочие необходимые для ведения малого бизнеса финансовые инструменты — возможности подключения онлайн-бухгалтерии, оформления овердрафта и бизнес-кредита в приоритетном порядке по льготной процентной ставке. Стоит отметить, что открыть расчетный счет выгодно в «Тинькофф» ещё и потому, что банк стал одним из немногих в России, что продолжают развиваться и увеличивать капиталы несмотря на экономический кризис — крах и стагнация «Тинькофф» не грозят.