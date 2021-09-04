Открытие расчётного счёта в банке «Тинькофф»

Posted 4 сентября 2021,, 12:23
Published 4 сентября 2021,, 12:23
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Открытие расчётного счёта — это необходимая процедура, предшествующая началу деятельности любого предприятия, от ИП до ПАО. Именно на расчётный счёт, который с момента открытия будет считаться основным, вносится уставной капитал компании. Именно с этого счёта работодатель обязан рассчитываться с работниками, делать отчисления в ПФР и т. д. Расчётный счёт должен быть открыт в любом лицензированном банке в течение четырёх месяцев с момента официальной регистрации юридического лица в Федеральной налоговой службе. Нарушение установленных законом сроков влечёт за собой применение штрафных санкций. Поэтому к выбору банка для открытия расчётного счёта необходимо подходить ответственно.
Условия банка «Тинькофф»
В «Тинькофф» можно выгодно открыть расчетный счет для ип. Банк предлагает гибкую тарифную политику — каждый предприниматель в зависимости от предполагаемых оборотов может выбрать план себе по плечу. Цена на базовый начинается с 490 рублей в месяц. Также «Тинькофф» предлагает клиентам при желании создать собственный тарифный план в случае, если введённые в базовый и основной тарифы условия его не удовлетворяют. Стоить такой план будет около 24 тысяч рублей, однако клиент может таким образом заметно снизить процентную ставку по комиссиям.
В среднем, «Тинькофф» возвращает 3% ежегодно по остатку на счёте. После открытия счёта за клиентом закрепляется личный менеджер, который поможет разобраться во всех нюансах пользования сервисами. Все платежи проводятся моментально через личный кабинет, комиссия зависит от объёма и типа платежа. Окно платежей — с 1:00 до 23:00 по московскому времени. Это лучший показатель на рынке финансовых услуг наравне с банком «Точка». Помимо этого, в одном месте клиенту будут доступны также прочие необходимые для ведения малого бизнеса финансовые инструменты — возможности подключения онлайн-бухгалтерии, оформления овердрафта и бизнес-кредита в приоритетном порядке по льготной процентной ставке. Стоит отметить, что открыть расчетный счет выгодно в «Тинькофф» ещё и потому, что банк стал одним из немногих в России, что продолжают развиваться и увеличивать капиталы несмотря на экономический кризис — крах и стагнация «Тинькофф» не грозят.
Оформить заявку на открытие расчётного счёта в «Тинькофф» можно онлайн на сайте организации в течение 10 минут. В случае её верного составления и соответствия требованиям, счёт будет открыт менее, чем за один день
На правах рекламы, АО «Тинькофф Банк"ОГРН 102773964228123060, лицензия ЦБ РФ № 2673, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.