Смерть чемпиона и падение с колеса обозрения. Итоги дня в Свердловской области

Posted 4 сентября 2021, 13:04
Published 4 сентября 2021, 13:04
Modified 29 ноября 2024, 18:22
Updated 29 ноября 2024, 18:22
28-летний Евгений Курпилянский из Екатеринбурга скончался от коронавируса. В 2010 и 2011 годах он был бронзовым призером на чемпионатах мира по программированию. Евгений в 16 лет закончил школу и поступил на мехмат УрФУ. Свой первый чемпионат по программированию он посетил, когда был еще несовершеннолетним. Уралец переехал в Санкт-Петербург и с 2015 года работал «ВКонтакте» в команде баз данных, обеспечивающих хранение данных пользователей.
В Асбесте 23-летняя девушка сорвалась с колеса обозрения, которое давно не работает. Предварительно установлено, что в день происшествия девушка пришла к своему молодому человеку. Он ночевал в сторожке на автопарковке. Очевидцы рассказали, что, поднимаясь на аттракцион, свердловчанка кричала: «Отпусти меня. Я сейчас спрыгну». Молодой человек пытался удержать девушку, однако не смог. Вечером 4 сентября стало известно, что от полученных травм пострадавшая скончалась.
Вблизи Каменск-Уральского трассу Екатеринбург — Курган затянуло дымом. По словам водителей, видимость почти отсутствует, однако пока огня не видно. Теперь из-за дыма и плохой видимости автомобили двигаются со скоростью не более 50 километров в час. Накануне, 3 сентября, рядом с Каменском-Уральском разгорелся новый лесной пожар. Его площадь составила 2,3 тысячи гектаров.
40-летний директор строительной фирмы из Нижнего Тагила вырастил и хранил коноплю в саду на Евстюнихе. В теплице был обнаружен огромный куст с характерными листьями и запахом. Также высушенные листья были найдены в доме и бане. По словам самого мужчины, весной в теплицу завезли землю, конопля выросла в ней сама. Растение тагильчанин решил использовать для личного употребления. Теперь ему грозит до 10 лет колонии.