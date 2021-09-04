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Posted 4 сентября 2021, 13:04

Published 4 сентября 2021, 13:04

Modified 29 ноября 2024, 18:22

Updated 29 ноября 2024, 18:22

Смерть чемпиона и падение с колеса обозрения. Итоги дня в Свердловской области

Смерть чемпиона и падение с колеса обозрения. Итоги дня в Свердловской области

4 сентября 2021, 13:04
Фото: 1MI.
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 4 сентября.

28-летний Евгений Курпилянский из Екатеринбурга скончался от коронавируса. В 2010 и 2011 годах он был бронзовым призером на чемпионатах мира по программированию. Евгений в 16 лет закончил школу и поступил на мехмат УрФУ. Свой первый чемпионат по программированию он посетил, когда был еще несовершеннолетним. Уралец переехал в Санкт-Петербург и с 2015 года работал «ВКонтакте» в команде баз данных, обеспечивающих хранение данных пользователей.

В Асбесте 23-летняя девушка сорвалась с колеса обозрения, которое давно не работает. Предварительно установлено, что в день происшествия девушка пришла к своему молодому человеку. Он ночевал в сторожке на автопарковке. Очевидцы рассказали, что, поднимаясь на аттракцион, свердловчанка кричала: «Отпусти меня. Я сейчас спрыгну». Молодой человек пытался удержать девушку, однако не смог. Вечером 4 сентября стало известно, что от полученных травм пострадавшая скончалась.

Умерла в больнице упавшая с колеса обозрения в Асбесте девушка
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Вблизи Каменск-Уральского трассу Екатеринбург — Курган затянуло дымом. По словам водителей, видимость почти отсутствует, однако пока огня не видно. Теперь из-за дыма и плохой видимости автомобили двигаются со скоростью не более 50 километров в час. Накануне, 3 сентября, рядом с Каменском-Уральском разгорелся новый лесной пожар. Его площадь составила 2,3 тысячи гектаров.

Трассу под Каменском-Уральском заволокло густым дымом из-за лесных пожаров
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40-летний директор строительной фирмы из Нижнего Тагила вырастил и хранил коноплю в саду на Евстюнихе. В теплице был обнаружен огромный куст с характерными листьями и запахом. Также высушенные листья были найдены в доме и бане. По словам самого мужчины, весной в теплицу завезли землю, конопля выросла в ней сама. Растение тагильчанин решил использовать для личного употребления. Теперь ему грозит до 10 лет колонии.

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#Общество#Новости УрФО#Нижний Тагил#Свердловская область#Итоги#Екатеринбург
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