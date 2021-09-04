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Posted 4 сентября 2021, 07:30

Published 4 сентября 2021, 07:30

Modified 29 ноября 2024, 18:22

Updated 29 ноября 2024, 18:22

Трассу под Каменском-Уральском заволокло густым дымом из-за лесных пожаров

Трассу под Каменском-Уральском заволокло густым дымом из-за лесных пожаров

4 сентября 2021, 07:30
Фото: 1MI.
Трассу Екатеринбрг — Курган затянуло дымом рядом с Каменском-Уральским 4 сентября. Водители жалуются, что видимость почти нулевая.

По словам очевидцев, огня пока не видно. Из-за дыма и плохой видимости автомобили двигаются со скоростью не более 50 километров в час.

Вечером 3 сентября рядом с Каменском-Уральском разбушевался новый лесной пожар, он разгорелся до площади в 2,3 тысячи гектаров, пишет Е1.

Напомним, в Первоуральске и Тугулыме введен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы возникновения новых лесных пожаров. Распространению огня способствует ветренная погода. 3 сентября в Екатеринбурге разбушевался ураган, в котором пострадало два человека.

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#Транспорт#Каменск-Уральский#Пожар#Свердловская область#Лес#Трасса
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