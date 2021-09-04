Трассу под Каменском-Уральском заволокло густым дымом из-за лесных пожаров

Posted 4 сентября 2021, 07:30
Published 4 сентября 2021, 07:30
Modified 29 ноября 2024, 18:22
Updated 29 ноября 2024, 18:22
По словам очевидцев, огня пока не видно. Из-за дыма и плохой видимости автомобили двигаются со скоростью не более 50 километров в час.
Вечером 3 сентября рядом с Каменском-Уральском разбушевался новый лесной пожар, он разгорелся до площади в 2,3 тысячи гектаров, пишет Е1.
Напомним, в Первоуральске и Тугулыме введен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы возникновения новых лесных пожаров. Распространению огня способствует ветренная погода. 3 сентября в Екатеринбурге разбушевался ураган, в котором пострадало два человека.