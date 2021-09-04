Троллейбусы встали на маршруте из-за пожара в бараке в Екатеринбурге

Posted 4 сентября 2021, 05:23
Published 4 сентября 2021, 05:23
Modified 18 сентября 2022, 12:15
Updated 18 сентября 2022, 12:15
Барак вспыхнул ночью 3 сентября на улице Краснофлотцев, в здании никто не живет. Огонь охватил площадь в 160 квадратных метров. Жители соседних домов были эвакуированы, так как была угроза, что пожар может перекинуться на соседние здания из-за сильного ветра, пишет Е1.
Напомним, вечером 3 сентября в Екатеринбурге разбушевался ураган. Шквалистый ветер сносил крыши зданий и валил деревья.