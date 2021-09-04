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Posted 4 сентября 2021, 05:23

Published 4 сентября 2021, 05:23

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

Троллейбусы встали на маршруте из-за пожара в бараке в Екатеринбурге

Троллейбусы встали на маршруте из-за пожара в бараке в Екатеринбурге

4 сентября 2021, 05:23
Фото: 1MI.
Движение троллейбусов на маршруте № 33 было остановлено в Екатеринбурге из-за спецтехники пожарных, которые заканчивали утром тушение пожара в расселенном бараке.

Барак вспыхнул ночью 3 сентября на улице Краснофлотцев, в здании никто не живет. Огонь охватил площадь в 160 квадратных метров. Жители соседних домов были эвакуированы, так как была угроза, что пожар может перекинуться на соседние здания из-за сильного ветра, пишет Е1.

Напомним, вечером 3 сентября в Екатеринбурге разбушевался ураган. Шквалистый ветер сносил крыши зданий и валил деревья.

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#Происшествия#Новости УрФО#Пожар#Троллейбусы#Барак#Екатеринбург
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