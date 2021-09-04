Троллейбусы встали на маршруте из-за пожара в бараке в Екатеринбурге

Барак вспыхнул ночью 3 сентября на улице Краснофлотцев, в здании никто не живет. Огонь охватил площадь в 160 квадратных метров. Жители соседних домов были эвакуированы, так как была угроза, что пожар может перекинуться на соседние здания из-за сильного ветра, пишет Е1.