Устроившего ДТП на тонированном BMW екатеринбуржца нашли горожане

Posted 4 сентября 2021, 08:18
Published 4 сентября 2021, 08:18
Modified 29 ноября 2024, 18:19
Updated 29 ноября 2024, 18:19
Молодой человек при повороте не предоставил преимущество автомобилю Renault, который двигался прямо. После аварии он вышел из своей машины, стал возмущаться, а затем уехал с места аварии. По словам очевидцев, водитель BMW находился в неадекватном состоянии.
После ДТП беглец оставил свою машину на улице Водоемной со скрученными номерами. Задержать его удалось спустя пять дней на съемной квартире по наводке горожан.
В отношение молодого человека составлено пять административных материалов за нарушение ПДД, за каждое из них предусмотрен штраф от 500 до 1 тысячи рублей. Скоро состоится суд, на котором водителя могут лишить прав, пишет Е1.
Напомним, в Нижнем Тагиле на год лишен прав водитель, который устроил ДТП на улице Быкова вечером июля 2021 года, а затем скрылся с места аварии.