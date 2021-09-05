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Posted 5 сентября 2021, 14:38

Published 5 сентября 2021, 14:38

Modified 29 ноября 2024, 18:21

Updated 29 ноября 2024, 18:21

Эксперт рассказал о причинах отсутствия съедобных грибов в лесах Свердловской области

Эксперт рассказал о причинах отсутствия съедобных грибов в лесах Свердловской области

5 сентября 2021, 14:38
Фото: 1MI.
Специалист рассказал о причинах исчезновения грибов и сроках их возможного появления на Урале.

Из-за засушливого лета в 2021 году грибники Свердловской области отмечают крайне малое количество грибов в лесах региона, сообщает E1.

Сами грибники на профильных форумах отмечают, что количества собираемых грибов нынешним летом не хватает даже для жарки, не говоря уже о засолке или засушке. Многие вообще не находят ни одного съедобного гриба за несколько часов поисков.

Эксперт из Аграрного университета Екатеринбурга подтверждает наблюдения простых грибников. По его мнению, жаркая погода и малое количество дождей привели к подсыханию лесной подстилки, под которой находится недостаточное количество влаги.

По мнению эксперта, если в регионе начнутся дожди, то до конца грибного сезона, а он на Урале длится практически до октября, грибы в лесу появятся.

Напомним, 1 августа 2021 года в лесу под Нижним Тагилом пропала женщина-грибник.

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#Общество#Новости УрФО#Лес#Грибы#Засуха#Екатеринбург
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