Пикет в поддержку арестованного за педофилию тренера прошел в Екатеринбурге

Posted 5 сентября 2021, 13:57
Published 5 сентября 2021, 13:57
Modified 29 ноября 2024, 18:21
Updated 29 ноября 2024, 18:21
5 сентября 2021 года в Екатеринбурге состоялся пикет в поддержку 84-летнего заслуженного тренера Николая Ражева, который с конца февраля находится под домашним арестом по обвинению в педофилии, сообщает E1.
Отмечается, что на пикет собралось около 80 неравнодушных жителей Екатеринбурга.
Мужчину обвинила в домогательствах его 11-летняя ученица, которую тренер не допустил к тренировкам из-за отсутствия медицинской справки. Адвокаты обвиняемого уверены в невиновности своего подзащитного, ссылаясь на проведенные экспертизы, показания свидетелей и видеозаписи в помещении, где, по мнению следствия, тренер приставал к своей воспитаннице.
Напомним, в Верхней Пышме раскрыты подробности самосуда над мужчиной, «ошибочно» обвиненным несовершеннолетней девочкой в домогательствах.