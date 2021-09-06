Из-за сообщений о вони на Химмаше в Екатеринбурге прокуратура начала проверку

Posted 6 сентября 2021, 06:55
Published 6 сентября 2021, 06:55
Modified 18 сентября 2022, 12:15
Updated 18 сентября 2022, 12:15
Свердловская природоохранная прокуратура совместно с Роспотребнадзором и Министерством экологии проведут мероприятие, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Специалисты возьмут пробы воздуха и проверят, есть ли в них превышения концентрации вредных веществ и примеси.
По результатам будет принято решение, направленное на восстановление прав жителей района на благоприятную среду.
Напомним, жители Химмаша в Екатеринбурге пожаловались на сильный запах, который вызывает у детей рвоту.