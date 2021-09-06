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Posted 6 сентября 2021, 06:55

Published 6 сентября 2021, 06:55

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

Из-за сообщений о вони на Химмаше в Екатеринбурге прокуратура начала проверку

Из-за сообщений о вони на Химмаше в Екатеринбурге прокуратура начала проверку

6 сентября 2021, 06:55
Фото: 1MI.
После того, как в СМИ появилась информация о сильном запахе на Химмаше в Екатеринбурге, из-за которого у детей началась рвота, прокуратура начала проверку.

Свердловская природоохранная прокуратура совместно с Роспотребнадзором и Министерством экологии проведут мероприятие, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Специалисты возьмут пробы воздуха и проверят, есть ли в них превышения концентрации вредных веществ и примеси.

По результатам будет принято решение, направленное на восстановление прав жителей района на благоприятную среду.

Напомним, жители Химмаша в Екатеринбурге пожаловались на сильный запах, который вызывает у детей рвоту.

На рвоту у детей из-за запаха с очистных сооружений жалуются екатеринбуржцы
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#Новости УрФО#Экология#Проверка#Прокуратура#Здоровье#Екатеринбург
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