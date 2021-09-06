Неиспользуемый многие годы легендарный пункт полиции убрали из центра Екатеринбурга

Posted 6 сентября 2021, 04:01
Published 6 сентября 2021, 04:01
Modified 18 сентября 2022, 12:15
Updated 18 сентября 2022, 12:15
На площади Труда в самом центре уральской столицы городские власти демонтировали пункт полиции, который многие горожане считали легендарным, сообщает «КП-Екатеринбург».
Пункт полиции привели в порядок к Чемпионату мира по футболу 2018 года, но любители граффити вновь его разрисовали. Теперь пункт полиции демонтировали, вероятно, посчитав конструкцию ненужной.
Напомним, бушевавший 3 сентября 2021 года ураган снес остановку в Екатеринбурге.