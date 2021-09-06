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Posted 6 сентября 2021, 04:01

Published 6 сентября 2021, 04:01

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

Неиспользуемый многие годы легендарный пункт полиции убрали из центра Екатеринбурга

Неиспользуемый многие годы легендарный пункт полиции убрали из центра Екатеринбурга

6 сентября 2021, 04:01
Фото: 1MI.
На месте бывшего опорного пункта полиции теперь лишь очертания места, где он находился. Неиспользуемую двухэтажную конструкцию, вероятно, посчитали ненужной, и убрали из центра Екатеринбурга.

На площади Труда в самом центре уральской столицы городские власти демонтировали пункт полиции, который многие горожане считали легендарным, сообщает «КП-Екатеринбург».

Пункт полиции привели в порядок к Чемпионату мира по футболу 2018 года, но любители граффити вновь его разрисовали. Теперь пункт полиции демонтировали, вероятно, посчитав конструкцию ненужной.

Напомним, бушевавший 3 сентября 2021 года ураган снес остановку в Екатеринбурге.

Снесло остановку, оборвало крышу УрФУ: в Екатеринбурге бушует ураган
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