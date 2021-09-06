Неизвестный мужчина в третий раз напал на девушку в центре Екатеринбурга

Posted 6 сентября 2021, 04:24
Published 6 сентября 2021, 04:24
Modified 29 ноября 2024, 18:22
Updated 29 ноября 2024, 18:22
4 сентября 2021 года в центре Екатеринбурга неизвестный мужчина приставал к женщине с ребенком с предложением выйти за него замуж, а другую молодую девушку он хватал за горло, сообщает E1.
Нападения на девушек начались в уральской столице еще на прошлой неделе, когда неизвестный мужчина одну из девушек также хватал за горло и прижимал к себе, вторую пытался ухватить за грудь. Все нападения происходили в вечернее время, в отсутствии очевидцев, которые хоть как-то могли бы помочь или отпугнуть нападавшего.
Женщина с ребенком, которой поступило «предложение» о замужестве, на несколько минут укрылась в здании магазина на улице Вайнера, после чего продолжила свой путь. Проходя мимо стоящей на улице девушки, она заметила, что неизвестный напал на нее — девушка громко закричала.
Первая женщина обратилась к молодым людям, стоящим поодаль, сказав, что там происходит нападение, после чего те бросились на помощь. Напуганные женщина и ребенок покинули место инцидента.
Как сообщили в УМВД РФ по Екатеринбургу, никаких заявлений, касательно инцидента на улице Вайнера, в полицию не поступало. Правоохранители просят граждан незамедлительно обращаться в полицию при любых неправомерных действиях, направленных против личности.
Напомним, 3 сентября 2021 года женщина-водитель подверглась нападению неадекватного мужчины с ножом в руках в Нижнем Тагиле.