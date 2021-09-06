Неизвестный мужчина в третий раз напал на девушку в центре Екатеринбурга

Нападения на девушек начались в уральской столице еще на прошлой неделе, когда неизвестный мужчина одну из девушек также хватал за горло и прижимал к себе, вторую пытался ухватить за грудь. Все нападения происходили в вечернее время, в отсутствии очевидцев, которые хоть как-то могли бы помочь или отпугнуть нападавшего.