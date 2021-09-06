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Posted 6 сентября 2021, 14:26

Published 6 сентября 2021, 14:26

Modified 19 августа 2024, 22:44

Updated 19 августа 2024, 22:44

Педагоги призеров олимпиад будут получать премии из бюджета Свердловской области

Педагоги призеров олимпиад будут получать премии из бюджета Свердловской области

6 сентября 2021, 14:26
Фото: 1MI.
Преподавателей в Свердловской области станут мотивировать денежными вознаграждениями за подготовку олимпиадников. За первое место педагог получит 270 000 рублей, за второе 230 000, за третье 160 000.

Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выступая на прямой линии. Конкурс «Олимпиадный успех» вводится в регионе для стимуляции учителей воспитывать и готовить учеников, которые станут в будущем участвовать и побеждать в олимпиадах по различным дисциплинам.

Предполагается, что за первое место учитель получит 270 000 рублей, за второе 230 000 рублей и за третье 160 000 рублей. Глава Свердловской области также дал поручение профильным министерствам рассмотреть вопрос, когда на некоторых проводимых олимпиадах часто пересекаются предметы.

Губернатор также попросил коллег подготовить предложения о стимуляции и поощрении всего педагогического коллектива, участвовавшего в подготовке призеров или победителей олимпиад.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заступился за молодого педагога, проспавшего свой первый урок 1 сентября 2021 года в Нижнем Тагиле.

Евгений Куйвашев вступился за проспавшего 1 сентября тагильского педагога школы № 100
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