Педагоги призеров олимпиад будут получать премии из бюджета Свердловской области

Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выступая на прямой линии. Конкурс «Олимпиадный успех» вводится в регионе для стимуляции учителей воспитывать и готовить учеников, которые станут в будущем участвовать и побеждать в олимпиадах по различным дисциплинам.