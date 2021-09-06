Велосипедисты из Нижнего Тагила привезли медали с регионального Чемпионата

Posted 6 сентября 2021, 08:43
Published 6 сентября 2021, 08:43
Modified 18 сентября 2022, 12:15
Updated 18 сентября 2022, 12:15
Евгений Санников победил в индивидуальной гонке преследования — среди юношей 15-16 ему не было равных на региональном Чемпионате Свердловской области, прошедшем в Первоуральске, сообщает пресс-служба.
Иван Серебренников завоевал «серебро» в парной гонке, а Богдан Нагорнов завоевал «бронзу» в индивидуальной гонке преследования. Все спортсмены представляют нижнетагильскую спортшколу № 4.
Напомним, уральские спортсмены принесли несколько паралимпийских наград в копилку сборной России в Токио.