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Posted 6 сентября 2021, 08:43

Published 6 сентября 2021, 08:43

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

Велосипедисты из Нижнего Тагила привезли медали с регионального Чемпионата

Велосипедисты из Нижнего Тагила привезли медали с регионального Чемпионата

6 сентября 2021, 08:43
Фото: 1MI.
Тагильские велосипедисты стали призёрами чемпионата Свердловской области.

Евгений Санников победил в индивидуальной гонке преследования — среди юношей 15-16 ему не было равных на региональном Чемпионате Свердловской области, прошедшем в Первоуральске, сообщает пресс-служба.

Иван Серебренников завоевал «серебро» в парной гонке, а Богдан Нагорнов завоевал «бронзу» в индивидуальной гонке преследования. Все спортсмены представляют нижнетагильскую спортшколу № 4.

Напомним, уральские спортсмены принесли несколько паралимпийских наград в копилку сборной России в Токио.

Российские паралимпийцы стали четвертыми в общем медальном зачете в Токио
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#Спорт#Нижний Тагил#Велоспорт#Спортивная школа#Призеры#Медали
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