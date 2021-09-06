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Posted 6 сентября 2021, 14:34

Published 6 сентября 2021, 14:34

Modified 19 августа 2024, 22:44

Updated 19 августа 2024, 22:44

«Все локализованы»: Евгений Куйвашев прокомментировал лесные пожары в регионе

«Все локализованы»: Евгений Куйвашев прокомментировал лесные пожары в регионе

6 сентября 2021, 14:34
Фото: 1MI .
О том, что все лесные пожары в регионе локализованы, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе прямой линии 6 сентября.

Он призвал всех, кто выезжает на природу внимательнейшим образом относиться к пожарам и выразил благодарность волонтерам, помогающим в тушении.

Я благодарен волонтерам, которые вышли и работали в кооперации с нашими пожарными, десантниками, добровольческим отрядом спасателей. Это помогло быстрее справиться и локализовать пожары. Сегодня все пожары локализованы, абсолютно все, отметил губернатор.

Случаи лесных пожарных происходят ежегодно, часто это происходит из-за человеческого фактора, заявил Куйвашев.

Этот год не стал исключением, при этом дождей было в два раза меньше, а пожаров в пять раз больше, пояснил губернатор.

Пожарная охрана сейчас обладает всем необходимым для обеспечения безопасности людей. Все пожары были локализованы, в некоторых случаях пришлось пускать встречные палы, что вызвало сильное задымление, отметил глава региона.

Результат прошедшей рыбалки рядом с озером Глухое под Первоуральском не очень удачный. Наверное, это был неумышленный поджог, но от гари задыхались все, и техники было задействовано огромное количество, пояснил Евгений Куйвашев.

Напомним, площадь лесных пожаров снижается в Свердловской области. По данным на 5 августа, за сутки был полностью ликвидирован 21 природный пожар, гореть остается 7,7 тысячи гектара леса.

Площадь природных пожаров сокращается в Свердловской области
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