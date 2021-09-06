Выплаты, экология, премии и пожары: итоги прямой линии губернатора Евгения Куйвашева

О контроле выбросов в атмосферу от градообразующих предприятий города спросила губернатора тагильчанка Елена Исупова. Евгений Куйвашев пояснил, что при строительстве промышленных предприятий в советское время не учитывалась экологичность, но остановить их работу сейчас невозможно, так как там работает большинство населения Нижнего Тагила. В городе находится три стационарных пункта контроля мониторинга воздуха, а также один передвижной, а в 2022 году будет выделено более 400 миллионов рублей для улучшение экологии в городе.