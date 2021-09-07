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Posted 7 сентября 2021, 10:20

Published 7 сентября 2021, 10:20

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

4 бронзовые медали по пауэрлифтингу привезла тагильчанка с Чемпионата мира

4 бронзовые медали по пауэрлифтингу привезла тагильчанка с Чемпионата мира

7 сентября 2021, 10:20
Фото: 1MI.
Спортсменка из Нижнего Тагила Анна Возмилова завоевала 4 бронзовые медали на Чемпионате мира по пауэрлифтингу в Румынии.

На первом старте Анны Возмиловой после пандемии, спортсменке покорился вес в 185 килограмм на Чемпионате мира по пауэрлифтингу, проходящему в Румынии, сообщает пресс-служба Нижнего Тагила.

Девушка уже 4 раза становилась победительницей мировых первенств, в этот раз у нее четыре «бронзы»: в становой тяге спортсменка подняла 170 килограмм, в жиме 130 килограмм. За время пандемии девушка скинула вес и теперь выступает в непривычной для себя весовой категории.

Напомним, на завершившейся Олимпиаде в Токио, гимнаст из Екатеринбурга завоевал первое с 1996 года «золото».

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#Спорт#Нижний Тагил#Пауэрлифтинг#Чемпионат мира#Бронзовая медаль
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