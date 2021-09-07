4 бронзовые медали по пауэрлифтингу привезла тагильчанка с Чемпионата мира

Posted 7 сентября 2021, 10:20
Published 7 сентября 2021, 10:20
Modified 18 сентября 2022, 12:15
Updated 18 сентября 2022, 12:15
На первом старте Анны Возмиловой после пандемии, спортсменке покорился вес в 185 килограмм на Чемпионате мира по пауэрлифтингу, проходящему в Румынии, сообщает пресс-служба Нижнего Тагила.
Девушка уже 4 раза становилась победительницей мировых первенств, в этот раз у нее четыре «бронзы»: в становой тяге спортсменка подняла 170 килограмм, в жиме 130 килограмм. За время пандемии девушка скинула вес и теперь выступает в непривычной для себя весовой категории.
Напомним, на завершившейся Олимпиаде в Токио, гимнаст из Екатеринбурга завоевал первое с 1996 года «золото».