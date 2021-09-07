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Posted 7 сентября 2021, 07:26

Published 7 сентября 2021, 07:26

Modified 19 августа 2024, 22:44

Updated 19 августа 2024, 22:44

7 новых случаев кишечной инфекции выявлены на Химмаше в Екатеринбурге

7 новых случаев кишечной инфекции выявлены на Химмаше в Екатеринбурге

7 сентября 2021, 07:26
Фото: 1MI.
За трое суток выявлены новые случаи кишечной инфекции в Екатеринбурге. Роспотребнадзор уточняет, что количество заразившихся не превышает уровень прошлых лет.

Новые случаи заражения кишечной инфекцией в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге не связаны между собой, сообщили в Роспотребнадзоре Свердловской области.

С началом сентября 2021 года в поликлиники Химмаша стали обращаться жители микрорайона с жалобами на тошноту и рвоту у детей. Граждане связали эти расстройства с выбросами на местных очистных сооружениях, так как помимо отравлений, люди отчетливо слышат в воздухе запах вони.

Межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту неприятного запаха на Химмаше, санитарные врачи города начали проверку еще в середине августа текущего года. Результаты проверок прокуроров и санврачей пока неизвестны.

Напомним, 6 сентября 2021 года во время прямой линии с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, жительница Нижнего Тагила задала главе региона вопрос о проблеме загрязнения воздуха в городе.

Тагильский воздух, свалка и грязные стоки. Эко-вопросы к Куйвашеву на прямой линии
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#Новости УрФО#Экология#Здоровье#Воздух#Евгений Куйвашев#Заболевание#Кишечная инфекция#Вонь#Екатеринбург
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