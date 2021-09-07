Более 900 заявок поступило на газификацию частных домов в Нижнем Тагиле

По мнению мэра, переход на газовое отопление, которое является экологически чистым, позволит снизить загрязнение воздуха. Также это будет удобно для самих граждан. Он добавил, что ранее семьи не подключали газ, так как это было слишком дорого для них. Однако теперь до границ участка сети будут проводиться бесплатно.