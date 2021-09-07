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Posted 7 сентября 2021, 07:37

Published 7 сентября 2021, 07:37

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

Более 900 заявок поступило на газификацию частных домов в Нижнем Тагиле

Более 900 заявок поступило на газификацию частных домов в Нижнем Тагиле

7 сентября 2021, 07:37
Фото: 1MI.
Сюжет
Касается каждого
Более 900 заявок на получение газа подали жители частных домов в Нижнем Тагиле. На данный момент в городе насчитывается более 10 тысяч таких домов и газоснабжение уже подключено почти в половине из них.

Мероприятия по проведению газа в Нижнем Тагиле проводятся в рамках федерального проекта «Чистый воздух», а также по поручению президента РФ Владимира путина о догазификации.

На данный момент перед газовыми службами стоит задача максимально оперативно охватить территорию города, рассказал глава города Владислав Пинаев. Он отметил, что специалисты районных администраций провели порядка тысячи встреч с жителями.

По мнению мэра, переход на газовое отопление, которое является экологически чистым, позволит снизить загрязнение воздуха. Также это будет удобно для самих граждан. Он добавил, что ранее семьи не подключали газ, так как это было слишком дорого для них. Однако теперь до границ участка сети будут проводиться бесплатно.

Чтобы решить поставленные задачи, был сформирован список домов, в которых отсутствует газ. Во время обходов специалисты предоставляют семьям памятки, где рассказано как подключиться к газу. Также проводятся консультации по процедуре, стоимости и соцподдержке по компенсации затрат.

На данный момент сбор заявок продолжается.

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#Нижний Тагил#Касается каждого#Экология#Здоровье#Природный газ#Газификация#Нацпроекты#Чистый воздух
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