tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 сентября 2021, 11:26

Published 7 сентября 2021, 11:26

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

Фекалиями залило паркинг нового ЖК в Екатеринбурге

Фекалиями залило паркинг нового ЖК в Екатеринбурге

7 сентября 2021, 11:26
Фото: 1MI.
Парковку в ЖК «Уральский» затопило фекалиями в Екатеринбурге 7 сентября. Коммунальщики несколько часов устраняли последствия.

Вода поднялась из подвала после того, как прорвало канализацию. В свою очередь, прорыв случился из-за засора на внешних канализационных сетях.

В управляющей компании, обслуживающей ЖК, заявили, что они не имеют отношения к потопу, так как эти сети находятся в ведомстве МУП «Водоканал». Там отметили, что жители смывают в канализацию пакеты и другой мусор. Потоп был ликвидирован к 10 часам утра, пишет Е1.

Напомним, в июле после сильных ливней в Нижнем Тагиле на Северном поселке затопило канализационными стоками придомовую территорию радом с домом на улице Днепровская, 2. Жители жаловались на сильный запах фекалий.

«Все в фекалиях»: после ливней в Северном поселке прорвало канализацию
Узнать подробнее
Материалы по теме
«Все в фекалиях»: после ливней в Северном поселке прорвало канализациюБассейн из фекалий появился под окнами жилого дома в Нижнем Тагиле«Фекалии начали на пол литься»: в больнице Волгограда малыш оказался заперт в палате
#Происшествия#Новости УрФО#Парковка#Потоп#Фекалии#Жилой комплекс#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика