Фекалиями залило паркинг нового ЖК в Екатеринбурге

Posted 7 сентября 2021, 11:26
Published 7 сентября 2021, 11:26
Modified 18 сентября 2022, 12:15
Updated 18 сентября 2022, 12:15
Вода поднялась из подвала после того, как прорвало канализацию. В свою очередь, прорыв случился из-за засора на внешних канализационных сетях.
В управляющей компании, обслуживающей ЖК, заявили, что они не имеют отношения к потопу, так как эти сети находятся в ведомстве МУП «Водоканал». Там отметили, что жители смывают в канализацию пакеты и другой мусор. Потоп был ликвидирован к 10 часам утра, пишет Е1.
Напомним, в июле после сильных ливней в Нижнем Тагиле на Северном поселке затопило канализационными стоками придомовую территорию радом с домом на улице Днепровская, 2. Жители жаловались на сильный запах фекалий.