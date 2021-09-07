tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 сентября 2021, 12:03

Published 7 сентября 2021, 12:03

Modified 29 ноября 2024, 18:22

Updated 29 ноября 2024, 18:22

Мумифицированные останки мужчины найдены в подъезде дома в Екатеринбурге

Мумифицированные останки мужчины найдены в подъезде дома в Екатеринбурге

7 сентября 2021, 12:03
Фото: 1MI.
Мумия мужчины была обнаружена в подъезде жилого дома в Екатеринбурге. Видимых следов насильственной смерти нет.

Звонок о «находке» мумии мужчины 30-40 лет поступил в полицию в 11:20, сообщает ЕАН.

На место выехала оперативно-следственная группа, которая зафиксировала отсутствие видимых следов насильственной смерти. Эксперты также не смогли дактилоскопировать труп мужчины, так как пальцы полностью сгнили.

Сыщики выясняют личность мужчины, причину его смерти и каким образом мумифицированный труп попал в подъезд.

Напомним, 30 мая 2021 года в лесу под Екатеринбургом был найден мумифицированный труп женщины.

#Происшествия#Новости УрФО#Полиция#Труп#Жилой дом#Мумия#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика