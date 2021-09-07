Мумифицированные останки мужчины найдены в подъезде дома в Екатеринбурге

Posted 7 сентября 2021, 12:03
Published 7 сентября 2021, 12:03
Modified 29 ноября 2024, 18:22
Updated 29 ноября 2024, 18:22
Звонок о «находке» мумии мужчины 30-40 лет поступил в полицию в 11:20, сообщает ЕАН.
На место выехала оперативно-следственная группа, которая зафиксировала отсутствие видимых следов насильственной смерти. Эксперты также не смогли дактилоскопировать труп мужчины, так как пальцы полностью сгнили.
Сыщики выясняют личность мужчины, причину его смерти и каким образом мумифицированный труп попал в подъезд.
Напомним, 30 мая 2021 года в лесу под Екатеринбургом был найден мумифицированный труп женщины.