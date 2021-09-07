Незаконно устроил оплату по «безналу» водитель маршрутки в Нижнем Тагиле

Напомним, в июле стало известно, что тагильчане жалуются на водителей маршрута автобуса № 101, который перевозит до Николо-Павловского. Водители данного маршрута приняли решение не останавливаться на остановке «Высоковольтная». Они говорят об ее отмене, однако за 100 рублей могут высаживать пассажиров. Официальная же стоимость проезда насчитывает 21 рубль.