Обвинившая врачей в бесплодии 24-летняя екатеринбурженка обратилась к Бастрыкину

Posted 7 сентября 2021, 16:13
Published 7 сентября 2021, 16:13
Modified 18 сентября 2022, 12:15
Updated 18 сентября 2022, 12:15
Девушка просит проверить больницу, в которой ей не стали делать операции. По словам Юлии, другую жалобу подписала еще одна свердловчанка. Она рассказала, что в медучреждении у нее умер муж. Теперь девушки хотят добиться того, чтобы Бастрыкин лично контролировал расследование их уголовных дел и проверил руководство больницы, сообщает Znak.
Свердловчанки также просят главу СКР помочь в поиске экспертной организации.
Напомним, по словам Юлии, она много лет занималась легкой атлетикой. В 2019 году у нее произошла остановка сердца, и медики диагностировали аномалию Эбштейна — это редкий врожденный порок сердца. После постановки диагноза, пациентку отправили в областную клиническую больницу № 1 для установки холтеровского монитора. Медики заявили, что прибора сейчас нет, однако девушка может его приобрести за свои деньги.