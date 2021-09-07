Обвинившая врачей в бесплодии 24-летняя екатеринбурженка обратилась к Бастрыкину

Напомним, по словам Юлии, она много лет занималась легкой атлетикой. В 2019 году у нее произошла остановка сердца, и медики диагностировали аномалию Эбштейна — это редкий врожденный порок сердца. После постановки диагноза, пациентку отправили в областную клиническую больницу № 1 для установки холтеровского монитора. Медики заявили, что прибора сейчас нет, однако девушка может его приобрести за свои деньги.