СК начал проверку из-за обнаружения мумии мужчины в подъезде в Екатеринбурге

Неизвестному мужчине от 30 до 40 лет и на его теле не обнаружено признаков насильственной смерти. На данный момент было осмотрено место происшествия, теперь определяется возможная причина гибели неустановленного гражданина, сообщает старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.