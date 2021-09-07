tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 сентября 2021, 14:32

Published 7 сентября 2021, 14:32

Modified 29 ноября 2024, 18:22

Updated 29 ноября 2024, 18:22

СК начал проверку из-за обнаружения мумии мужчины в подъезде в Екатеринбурге

СК начал проверку из-за обнаружения мумии мужчины в подъезде в Екатеринбурге

7 сентября 2021, 14:32
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге Следственным отделом по Чкаловскому району была организована проверка из-за мумифицированных останков мужчины, которые были найдены в одном из подъездов.

Неизвестному мужчине от 30 до 40 лет и на его теле не обнаружено признаков насильственной смерти. На данный момент было осмотрено место происшествия, теперь определяется возможная причина гибели неустановленного гражданина, сообщает старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Мумифицированное тело 6 сентября обнаружил диспетчер управляющей компании, рассказал глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых. По его словам, мужчина, вероятнее всего, не имел постоянного места жительства и работы. Его нашли в помещении, в котором хранился зимний хозяйственный инвентарь. Предполагается, что гражданин умер своей смертью.

Напомним, в конце мая в лесу под Екатеринбургом был обнаружен мумифицированный труп женщины.

#Общество#Новости УрФО#Проверка#Валерий Горелых#Труп#СК РФ#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика