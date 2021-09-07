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Posted 7 сентября 2021, 11:59

Published 7 сентября 2021, 11:59

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

Спасатели получат премии по 50 тысяч рублей за тушение лесов в Свердловской области

Спасатели получат премии по 50 тысяч рублей за тушение лесов в Свердловской области

7 сентября 2021, 11:59
Фото: 1MI.
126,6 миллиона рублей будет выделено из резервного фонда Свердловской области на поощрение пожарных, тушивших лес. Соответствующее поручение дал губернатор региона Евгений Куйвашев.

Почти 1,7 тысячи работников Уральской авиабазы и лесничеств получат по 50 тысяч рублей. На прямой линии с населением, которую проводил глава региона 6 сентября, он назвал спасателей, борющихся с лесными пожарами, настоящими героями. Куйвашев отметил, что лето в этом году выдалось жарким и засушливым, в связи с этим было в пять раз больше возгораний, чем обычно. Несмотря на это, удалось локализовать все пожары, в том числе и крупные.

Напомним, в Свердловской области снижается число природных пожаров. Спасателям удалось ликвидировать возгорание на площади 760 гектаров в районе озера Глухое под Первоуральском.

Площадь природных пожаров сокращается в Свердловской области
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#Общество#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Премии#Пожары в Свердловской области
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