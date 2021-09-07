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Posted 7 сентября 2021, 08:25

Published 7 сентября 2021, 08:25

Modified 29 ноября 2024, 18:21

Updated 29 ноября 2024, 18:21

Свердловчанин зарубил брата топором за домогательства к дочери

Свердловчанин зарубил брата топором за домогательства к дочери

7 сентября 2021, 08:25
Фото: 1MI.
Приговор вынес Карпинский городской суд Свердловской области. За убийство своего брата топором за домогательства к своей малолетней дочери, мужчина проведет 8 лет в колонии строгого режима.

32-летний житель Карпинска Свердловской области приговорен городским судом к 8 годам строгого режима за убийство топором своего брата, сообщает Znak.

В марте 2021 года братья с семьями сидели дома у обвиняемого, распивая спиртное. Ночью осужденного мужчину разбудила его 7-летняя дочь и рассказала, что к ней пристает ее дядя. После этого между братьями возникла драка с использованием топора, которым воспользовался осужденный.

Он нанес своему брату несколько ударов топором, после которых последний скончался. На суде обвиняемый признал вину частично.

Напомним, в конце августа 2021 года зарубившего своего отца топором жителя Полевского Свердловской области суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

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#Общество#Свердловская область#Убийство#Обвинительный приговор#Педофилия#Топор#Несовершеннолетняя
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