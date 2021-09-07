Свердловчанин зарубил брата топором за домогательства к дочери

В марте 2021 года братья с семьями сидели дома у обвиняемого, распивая спиртное. Ночью осужденного мужчину разбудила его 7-летняя дочь и рассказала, что к ней пристает ее дядя. После этого между братьями возникла драка с использованием топора, которым воспользовался осужденный.