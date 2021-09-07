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Posted 7 сентября 2021, 11:36

Published 7 сентября 2021, 11:36

Modified 24 декабря 2024, 18:02

Updated 24 декабря 2024, 18:02

Тагильские художники остались без коллекции картин после пожара в Екатеринбурге

Тагильские художники остались без коллекции картин после пожара в Екатеринбурге

7 сентября 2021, 11:36
Фото: 1MI.
В ночь на 7 сентября 2021 года в съемном доме тагильских художников Черепановых в Екатеринбурге случился пожар, уничтоживший все хранящиеся там картины и инвентарь для творчества.

В доме, который художники снимали вместе с друзьями в Екатеринбурге, произошел пожар, обвалились два верхних этажа из трех, сообщает АН «Между строк».

В огне пожара сгорела вся коллекция, которую тагильчане собирали на протяжении нескольких лет. Также они лишились всех инструментов и материалов для рисования, пропала домашняя кошка. Причины пожара пока неизвестны.

Напомним, в феврале 2021 года художники Черепановы выставили на продажу в Нижнем Тагиле две своих картины, стоимостью 1,2 тысячи евро каждая. Вырученные средства планировалось отправить на благотворительные цели.

#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Тагильские художники#Картины#Екатеринбург
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