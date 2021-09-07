Тагильские художники остались без коллекции картин после пожара в Екатеринбурге

Posted 7 сентября 2021, 11:36
Published 7 сентября 2021, 11:36
Modified 24 декабря 2024, 18:02
Updated 24 декабря 2024, 18:02
В доме, который художники снимали вместе с друзьями в Екатеринбурге, произошел пожар, обвалились два верхних этажа из трех, сообщает АН «Между строк».
В огне пожара сгорела вся коллекция, которую тагильчане собирали на протяжении нескольких лет. Также они лишились всех инструментов и материалов для рисования, пропала домашняя кошка. Причины пожара пока неизвестны.
Напомним, в феврале 2021 года художники Черепановы выставили на продажу в Нижнем Тагиле две своих картины, стоимостью 1,2 тысячи евро каждая. Вырученные средства планировалось отправить на благотворительные цели.