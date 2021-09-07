Три тысячи кустарников будет высажено в экопарке на ГГМ в Нижнем Тагиле

Теперь по концессионному соглашению предприятие предоставит Нижнему Тагилу такое же число саженцев. Три тысячи из них будут размещены в экопарке, а другие высадят в питомнике. Об этом рассказал заместитель начальника управления горхозяйством Игорь Комаров.