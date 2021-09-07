Трупы двух школьниц найдены в Кемеровской области

Posted 7 сентября 2021, 09:54
Published 7 сентября 2021, 09:54
Modified 29 ноября 2024, 18:19
Updated 29 ноября 2024, 18:19
Две школьницы из Киселевска Кемеровской области пропали 5 сентября 2021 года. Когда в положенное время они не вернулись из школы, начались активные поиски девочек, был поднят по тревоге весь личный состав городской полиции, сообщает E1.
По некоторым сведениям, девочек видели с местным педофилом, который в 2019 году освободился из колонии, где отбывал наказание за схожее преступление. На камерах городского видеонаблюдения видно, как мужчина покупал школьницам конфеты.
Полиция вышла на след подозреваемого и он почти сразу начал давать признательные показания в изнасиловании и убийстве двух несовершеннолетних. Мужчина показал место преступления, сообщив оперативникам, что девочек он задушил.
Напомним, в конце июля 2021 года нижнетагильский суд приговорил педофила к 21 году лишения свободы.