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Posted 8 сентября 2021, 14:14

Published 8 сентября 2021, 14:14

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

Издевательства в садике и взрыв газа в жилом доме. Итоги дня в Свердловской области

Издевательства в садике и взрыв газа в жилом доме. Итоги дня в Свердловской области

8 сентября 2021, 14:14
Фото: 1MI.
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 8 сентября.

Газ на первом этаже взорвался в многоэтажке Екатеринбурга. На месте ЧП работали спасатели и медики, все жильцы были эвакуированы. По словам соседей, в квартире проживала неблагополучная семья, владелец жилища был госпитализирован в больницу.

Няню, которую родители обвинили в издевательствах над детьми в детсаду Екатеринбурга, уволили с работы. Женщина проработала в дошкольном учреждении неделю. По словам родителей, она без повода кричала на детей, заставляла их есть до рвоты и доставать из унитаза упавшую туалетную бумагу.

Няню уволили из детского сада в Екатеринбурге из-за издевательств над детьми
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Девять лет лишения свободы запросил гособвинитель для мужа, убившего блогера Кристину Журавлеву из Екатеринбурга. Такой срок был определен, так как Дмитрий Журавлев сознался в преступлении, а также потому что он ранее не был судим. Тело Кристины обнаружили случайно в лесополосе автомобилисты. Труп не могли идентифицировать несколько недель, так как никто не заявлял о пропаже девушки.

Мать мальчика-инвалида с ДЦП пожаловалась, что на рейсе «Уральских авиалиний» из Симферополя в Екатеринбург, ее заставили сдать в багаж специальное удерживающее кресло для ребенка. Из-за этого ей пришлось три часа держать сына на руках, чтобы ему было комфортно. В пресс-службе авиакомпании заявили, что у сидения нет специальных ремней, чтобы закрепить его к стандартным креслам в самолете.

Родителей с ребенком с тяжелой формой ДЦП не пустили в самолет «Уральских авиалиний»
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#Общество#Свердловская область#Итоги
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