Издевательства в садике и взрыв газа в жилом доме. Итоги дня в Свердловской области

Posted 8 сентября 2021, 14:14
Published 8 сентября 2021, 14:14
Modified 18 сентября 2022, 12:15
Updated 18 сентября 2022, 12:15
Газ на первом этаже взорвался в многоэтажке Екатеринбурга. На месте ЧП работали спасатели и медики, все жильцы были эвакуированы. По словам соседей, в квартире проживала неблагополучная семья, владелец жилища был госпитализирован в больницу.
Няню, которую родители обвинили в издевательствах над детьми в детсаду Екатеринбурга, уволили с работы. Женщина проработала в дошкольном учреждении неделю. По словам родителей, она без повода кричала на детей, заставляла их есть до рвоты и доставать из унитаза упавшую туалетную бумагу.
Девять лет лишения свободы запросил гособвинитель для мужа, убившего блогера Кристину Журавлеву из Екатеринбурга. Такой срок был определен, так как Дмитрий Журавлев сознался в преступлении, а также потому что он ранее не был судим. Тело Кристины обнаружили случайно в лесополосе автомобилисты. Труп не могли идентифицировать несколько недель, так как никто не заявлял о пропаже девушки.
Мать мальчика-инвалида с ДЦП пожаловалась, что на рейсе «Уральских авиалиний» из Симферополя в Екатеринбург, ее заставили сдать в багаж специальное удерживающее кресло для ребенка. Из-за этого ей пришлось три часа держать сына на руках, чтобы ему было комфортно. В пресс-службе авиакомпании заявили, что у сидения нет специальных ремней, чтобы закрепить его к стандартным креслам в самолете.