tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 сентября 2021, 13:19

Published 8 сентября 2021, 13:19

Modified 29 ноября 2024, 18:21

Updated 29 ноября 2024, 18:21

«Кросс нации» пробегут тагильчане на Всероссийский день бега

«Кросс нации» пробегут тагильчане на Всероссийский день бега

8 сентября 2021, 13:19
Фото: 1MI.
«Кросс нации», посвященный Всероссийскому дню бега, пройдет 18 сентября 2021 года в Нижнем Тагиле.

18 сентября 2021 года в Нижнем Тагиле пройдет «Кросс нации», посвященный «Дню бега», отмечаемому в России, сообщила пресс-служба мэрии.

Спортивное мероприятие «Кросс нации» проводится в Нижнем Тагиле с целью популяризации занятий легкой атлетикой среди жителей Нижнего Тагила, пропаганды здорового образа жизни и профилактики алкоголизма и наркомании.

В программе мероприятия предусмотрены забеги на 2 и 3 километра среди девушек от 11 и женщин от 40 лет, и юношей и мужчин до 60 лет. Для участия в этой части соревнований необходимо зарегистрироваться на сайте «Тагилатлетикс».

Все желающие смогут попробовать свои силы в сдаче нормативов ГТО, а также в массовом забеге. Для участия необходимо иметь медицинскую справку о состоянии здоровья, заверенную медучреждением.

По итогам официальной части соревнований победителей наградят грамотами, медалями и ценными призами, все посетители мероприятия получат сувениры, будет организован питьевой режим. Организаторы ждут гостей и участников на лыжном стадионе «Аист».

Напомним, 19 августа 2021 года стало известно, что Екатеринбург вошел в топ-5 самых спортивных городов страны.

#Спорт#Нижний Тагил#Забег
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика