Кружащие вертолеты напугали жителей поселка под Екатеринбургом

Напомним, 2 июля истребители, летящие низко над землей, напугали жителей Невьянска, Артемовского, Кировградского городского округа и других населенных пунктов. По словам некоторых жителей, на самолетах можно было рассмотреть надписи, настолько низко они летели. Позже стало известно, что в тот день проводились учебно-тренировочные полеты Су-34.