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Posted 8 сентября 2021, 17:19

Published 8 сентября 2021, 17:19

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

Кружащие вертолеты напугали жителей поселка под Екатеринбургом

Кружащие вертолеты напугали жителей поселка под Екатеринбургом

8 сентября 2021, 17:19
Фото: 1MI.
Вертолеты, которые по кругу летали над поселком Кедровка, 8 сентября напугали местных жителей. По их словам, вертолеты много раз пролетали над одним и тем же местом.

Один раз летательные машины также пролетели над домами. По словам очевидцев, учения встревожили весь поселок. Люди недоумевают, почему было выбрано именно это место, пишет Е1.

В пресс-службе Центрального военного округа подтвердили, что в тот день проводились учебно-тренировочные полеты экипажей вертолетов Ми-8.

Напомним, 2 июля истребители, летящие низко над землей, напугали жителей Невьянска, Артемовского, Кировградского городского округа и других населенных пунктов. По словам некоторых жителей, на самолетах можно было рассмотреть надписи, настолько низко они летели. Позже стало известно, что в тот день проводились учебно-тренировочные полеты Су-34.

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#Общество#Новости УрФО#Учения#Поселок#Вертолет#Екатеринбург
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