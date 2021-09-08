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Posted 8 сентября 2021, 15:30

Published 8 сентября 2021, 15:30

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

Улететь из Екатеринбурга в Египет можно будет в ноябре

Улететь из Екатеринбурга в Египет можно будет в ноябре

8 сентября 2021, 15:30
Фото: 1MI.
Со 2 ноября возобновляются регулярные рейсы в Египет из аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге. Они будут осуществляться в будние дни.

По вторникам можно будет улететь в Шарм-эль-Шейх. В Хургаду рейсы начнут выполняться с 5 ноября один раз в неделю по пятницам. Вернуться в Екатеринбург из Хургады станет возможным по четвергам. Первый маршрут будет осуществлен 4 ноября, а рейс из Шарм-эль-Шейха в уральскую столицу назначен на 1 ноября, сообщает авиакомпания S7.

Напомним, по некоторым данным, в связи с запрещающими действиями федерального оперштаба в июле 2021 года Росавиация запретила российским авиакомпаниям полеты из екатеринбургского аэропорта «Кольцово» в Египет.

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