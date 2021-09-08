Улететь из Екатеринбурга в Египет можно будет в ноябре

По вторникам можно будет улететь в Шарм-эль-Шейх. В Хургаду рейсы начнут выполняться с 5 ноября один раз в неделю по пятницам. Вернуться в Екатеринбург из Хургады станет возможным по четвергам. Первый маршрут будет осуществлен 4 ноября, а рейс из Шарм-эль-Шейха в уральскую столицу назначен на 1 ноября, сообщает авиакомпания S7.