Встала на ноги: стало известно о состоянии выжившей в ДТП под Саратовом девочки

25 августа Алену доставили в Екатеринбург в больницу № 9 в тяжелом состоянии и сделали ей операцию по пересадке кожи. Сейчас девочку перевели в обычную палату из реанимации, с ней лежит ее сводная сестра Ксения, которая собирается удочерить Алену.