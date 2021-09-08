Встала на ноги: стало известно о состоянии выжившей в ДТП под Саратовом девочки

Posted 8 сентября 2021, 12:33
Published 8 сентября 2021, 12:33
Modified 29 ноября 2024, 18:21
Updated 29 ноября 2024, 18:21
25 августа Алену доставили в Екатеринбург в больницу № 9 в тяжелом состоянии и сделали ей операцию по пересадке кожи. Сейчас девочку перевели в обычную палату из реанимации, с ней лежит ее сводная сестра Ксения, которая собирается удочерить Алену.
Ее поставили на ноги. Вчера с поддержкой врача один раз ходила, сегодня уже три раза гуляли по больничному коридору, рассказала Ксения Е1.
Она отметила, что Алена веселая, с удовольствием смотрит мультфильмы и даже просит есть по ночам. Девочке делают перевязки и капельницы. Сводная сестра будет находиться в больнице примерно месяц, в дальнейшем ей предстоят пластические операции.
Напомним, 20 августа в ДТП под Саратовом погибла семья сотрудницы МУГИСО Галины Пухачевой. В живых удалось остаться лишь ее 3-летней дочери Алене. У девочки есть сводная сестра от первого брака отца Ксения, которая живет в Екатеринбурге и собирается удочерить Алену.