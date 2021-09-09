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Posted 9 сентября 2021, 08:44

Published 9 сентября 2021, 08:44

Modified 19 августа 2024, 22:44

Updated 19 августа 2024, 22:44

Депутат ЗакСО Александр Коркин избежал наказания за убийство по неосторожности

Депутат ЗакСО Александр Коркин избежал наказания за убийство по неосторожности

9 сентября 2021, 08:44
Фото: 1MI.
Депутат Заксобрания Свердловской области Александр Коркин признан невиновным в убийстве по неосторожности, так как 9 сентября срок давности дела истек.

Александр Коркин впервые появился на заседании по своей апелляции. Предыдущие слушания депутат пропускал из-за болезни, соответствующие справки приносил его адвокат.

Суд вынес оправдательное решение, так как срок давности дела истек 9 сентября, сообщает Е1.

Напомним, Коркин был признан виновным по статье «Причинение смерти по неосторожности» и приговорен к одному году лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей.

По версии следствия, Александр Коркин выстрелил в голову бизнесмену Сергею Титову во время охоты. Сам подозреваемый отрицал вину, сказав, что погибший сам выстрелил себе в голову. По его мнению, обвинение было основано только на предположениях.

С приговором не согласились и родственники убитого, запросив наказание в виде двух лет лишения свободы.

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#Происшествия#Убийство#Охота#Екатеринбург
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