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Posted 9 сентября 2021, 09:36

Published 9 сентября 2021, 09:36

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

Крымский СК проверит информацию об инциденте с ребенком-инвалидом из Екатеринбурга

Крымский СК проверит информацию об инциденте с ребенком-инвалидом из Екатеринбурга

9 сентября 2021, 09:36
Фото: 1MI.
Следственный отдел СК на транспорте республики Крым проверит информацию о том, что мать ребенка-инвалида из Екатеринбурга заставили сдать спецкресло в багаж на борту самолета «Уральских авиалиний» в аэропорту Севастополя.

9 сентября 2021 года начата проверка сотрудниками крымского СО СКР на транспорте информации, согласно которой, специальное удерживающее кресло ребенка инвалида с ДЦП, было отправлено в багаж рейса Симферополь-Екатеринбург. Матери ребенка пришлось 3 часа удерживать сына в удобном для него положении, сообщает «Российская газета».

Скандал произошел 8 сентября 2021 года, когда екатеринбуржцы возвращались домой с отдыха в Крыму. Отмечается также, что при перелете из Екатеринбурга в Крым самолетом «Уральских авиалиний», никаких проблем со спецкреслом не возникло.

Напомним, руководство авиакомпании «Уральские авиалинии» прокомментировало инцидент с мальчиком-инвалидом в аэропорту Симферополя.

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#Общество#Новости УрФО#Скандал#Инвалид#Крым#Уральские авиалинии#Екатеринбург
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