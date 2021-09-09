Крымский СК проверит информацию об инциденте с ребенком-инвалидом из Екатеринбурга

Скандал произошел 8 сентября 2021 года, когда екатеринбуржцы возвращались домой с отдыха в Крыму. Отмечается также, что при перелете из Екатеринбурга в Крым самолетом «Уральских авиалиний», никаких проблем со спецкреслом не возникло.