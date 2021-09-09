Новое нападение извращенца на девушку в Екатеринбурге

Posted 9 сентября 2021, 05:58
Published 9 сентября 2021, 05:58
Modified 19 августа 2024, 22:44
Updated 19 августа 2024, 22:44
Очередное нападение на девушку произошло вечером 8 сентября 2021 года на улице Блюхера в Екатеринбурге, сообщает E1.
Извращенец напал сзади, выскочив из кустов, и схватил девушку. Не растерявшись, она вцепилась напавшему в лицо однако, по словам девушки, это его нисколько не смутило.
Со слов пострадавшей, это был мужчина неславянской внешности. Заявление в полицию она писать не стала, посчитав произошедшее не существенным. Полицейские же имеют обратное мнение и просят всех пострадавших от противоправных действий горожан сразу обращаться в полицию.
Напомним, нападения на женщин в Екатеринбурге происходят постоянно на протяжении нескольких недель.