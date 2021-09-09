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Posted 9 сентября 2021, 05:58

Published 9 сентября 2021, 05:58

Modified 19 августа 2024, 22:44

Updated 19 августа 2024, 22:44

Новое нападение извращенца на девушку в Екатеринбурге

Новое нападение извращенца на девушку в Екатеринбурге

9 сентября 2021, 05:58
Фото: 1MI.
Новое нападение извращенца на девушку случилось в районе УПИ в Екатеринбурге. Неадекватный мужчина схватил пострадавшую, но получил отпор.

Очередное нападение на девушку произошло вечером 8 сентября 2021 года на улице Блюхера в Екатеринбурге, сообщает E1.

Извращенец напал сзади, выскочив из кустов, и схватил девушку. Не растерявшись, она вцепилась напавшему в лицо однако, по словам девушки, это его нисколько не смутило.

Со слов пострадавшей, это был мужчина неславянской внешности. Заявление в полицию она писать не стала, посчитав произошедшее не существенным. Полицейские же имеют обратное мнение и просят всех пострадавших от противоправных действий горожан сразу обращаться в полицию.

Напомним, нападения на женщин в Екатеринбурге происходят постоянно на протяжении нескольких недель.

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