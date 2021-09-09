Особенности кредита для основателя и учредителя предприятия

Все очень просто, хоть вы и имеете отношение к юридическому лицу – вашей компании. Но вы тоже, как обычный человек, можете брать заем в банке на себя. В этом случае кредит директору ничем не отличается от займа вашему сотруднику. Но можете также взять в долг и в своей организации. Если только ее возможности это позволяют. Но зато такой способ будет стоить вам гораздо дешевле, чем в банке. Вы же сами себе не будете проценты платить?