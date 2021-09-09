Подросток на пляже в Сочи изнасиловал семилетнего свердловчанина

Отыскать обвиняемого получилось не сразу. 11-классник из поселка Знаменский Орловской области был задержан 7 сентября. В процессе допроса молодой человек признался, что надругался над ребенком. Его подросток увидел на пляже. Теперь на школьника возбудили уголовное дело за насилие над лицом, не достигшим 14-летнего возраста.