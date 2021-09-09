tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 сентября 2021, 13:08

Published 9 сентября 2021, 13:08

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

Принудительная вакцинация от COVID-19 не планируется в Свердловской области

Принудительная вакцинация от COVID-19 не планируется в Свердловской области

9 сентября 2021, 13:08
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
В администрации Свердловской области не прорабатывается вопрос о принудительной вакцинации от коронавируса некоторых категорий граждан региона. Чиновники оперштаба не рассматривают возможность принятия такого решения, хотя и не исключают ее.

Вопрос о принудительной вакцинации против коронавируса для некоторых категорий жителей Свердловской области пока официально не прорабатывается региональным оперативным штабом, сообщает Ура.ру.

Несмотря на это, чиновники могут ввести данную процедуру в любое время, так как законодательство России и до начала пандемии, предполагало возможность введения обязательной вакцинации против различных вирусных заболеваний для отдельных профессий.

Например, одним из таких документов является календарь прививок, куда теперь внесена и прививка от COVID-19.

Напомним, 8 сентября 2021 года в Свердловской области впервые с июля текущего года было выявлено менее 500 случаев заболевания «новой коронавирусной инфекцией».

Впервые за месяц выявлено менее 500 случаев COVID-19 за сутки в Свердловской области
Узнать подробнее
Материалы по теме
Вакцинация против вируса гриппа стартовала в Свердловской области
#Коронавирус#Свердловская область#Здоровье#Вакцинация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика