Проголосовать из дома смогут тагильчане на выборах 19 сентября

Тагильчане смогут в дни выборов с 17 по 19 сентября 2021 года проголосовать за кандидатов в Госдуму и Законодательное собрание из дома. О том, как будет проходить голосование на избирательных участках с 17 по 19 сентября 2021 года рассказали в мэрии Нижнего Тагила.

Всего в городе будут работать 155 постоянных и три временных избирательных пункта. Об этом рассказала председатель Ленинской избирательной комиссии Лариса Демьянова. Участки будут открыты с 8 до 20 часов. Для голосования из дома необходимо позвонить в избирательный участок и оставить заявку. Подготовка к выборам началась 1 сентября. Участковые комиссии получили кабины, ящики, СИЗы, принимают заявки на голосование из дома, помогают тагильчанам с оформлением открепительных удостоверений. 13 сентября комиссии получат списки наблюдателей, 16 сентября узнают их точное количество. Бюллетени комиссии получат 15 сентября, после чего в избирательных пунктах начнется видеонаблюдение. Обработкой результатов займутся обученные специалисты на 103 участках. При входе избирателям измерят температуру, а также выдадут маску, перчатки и одноразовые ручки. Каждые три часа на избирательных участках пройдет дезобработка поверхностей. Напомним, 19 сентября пройдут выборы в Госдуму РФ и Заксобрание Свердловской области. Проголосовать можно как за партии, так и за кандидатов по одномандатным округам. Очень важно, чтобы наши жители пришли на выборы и высказали свое мнение о том, кто должен представлять их интересы в законодательных органах региона и Федерации. Организовать выборы мы обязаны на самом высоком уровне,сказал мэр города Владислав Пинаев.