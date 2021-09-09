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Posted 9 сентября 2021, 12:34

Published 9 сентября 2021, 12:34

Modified 29 ноября 2024, 18:22

Updated 29 ноября 2024, 18:22

Сертификаты на 300 рублей получат избиратели в Свердловской области

Сертификаты на 300 рублей получат избиратели в Свердловской области

9 сентября 2021, 12:34
Фото: 1MI.
Сертификаты от торговой сети «Монетка» получат избиратели в дни голосования 17–19 сентября 2021 года. Сертификаты номиналом 300 рублей каждый люди смогут отоварить в магазинах сети в Свердловской области.

Руководство торговой сети «Монетка» подтвердило участие компании в акции, сообщает Znak.

Однако точной информации о возможностях подарочного сертификата от «Монетки» пока не поступало. Неизвестно, что можно будет приобрести на эти 300 рублей, также не ясен механизм регистрации или активации сертификата.

По одним данным, сертификаты будут вручаться всем участникам голосования, по другим — только работникам бюджетной сферы.

Напомним, по инициативе правительства Свердловской области, общественных организаций и местного бизнес-сообщества, пенсионерам региона в день выборов будут вручаться подарочные карты на покупки в сети магазинов «Пятерочка» номиналом 150 рублей.

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#Общество#Свердловская область#Подарки#Монетка#Сертификаты
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