Штурм пустых квартир и сертификаты за голосование. Итоги дня в Свердловской области

Posted 9 сентября 2021, 14:40
Published 9 сентября 2021, 14:40
Modified 29 ноября 2024, 18:22
Updated 29 ноября 2024, 18:22
Сертификаты торговой сети «Монетка» на 300 рублей получат избиратели в Свердловской области в дни голосования. Однако, пока нет точной информации о том, кому именно они будут выдаваться, возможно их будут вручать только работникам бюджетной сферы.
Еще одно нападение на девушку совершил мужчина неславянской внешности на улице Блюхера в Екатеринбурге. Он выскочил из кустов и схватил потерпевшую, однако она вцепилась ему в лицо. Девушка не стала писать заявление в полицию, несмотря на то, что на протяжении нескольких недель в столице Урала происходят подобные случаи.
Росгвардия нагрянула в две тагильские квартиры на улицах Ильича и Парковая в поисках предпринимателя, который пропал год назад в Екатеринбурге. Силовики болгаркой выпилили двери в отсутствие хозяев и провели обыски вплоть до школьных рюкзаков, а затем уехали, оставив квартиры открытыми.
17-летняя девушка из Первоуральска совершила суицид, ее тело обнаружил старший брат. Полиция изъяла планшет и телефон погибшей. Известно, что она увлекалась аниме.