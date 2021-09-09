tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 сентября 2021, 14:40

Published 9 сентября 2021, 14:40

Modified 29 ноября 2024, 18:22

Updated 29 ноября 2024, 18:22

Штурм пустых квартир и сертификаты за голосование. Итоги дня в Свердловской области

Штурм пустых квартир и сертификаты за голосование. Итоги дня в Свердловской области

9 сентября 2021, 14:40
Фото: 1MI.
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 9 сентября.

Сертификаты торговой сети «Монетка» на 300 рублей получат избиратели в Свердловской области в дни голосования. Однако, пока нет точной информации о том, кому именно они будут выдаваться, возможно их будут вручать только работникам бюджетной сферы.

Еще одно нападение на девушку совершил мужчина неславянской внешности на улице Блюхера в Екатеринбурге. Он выскочил из кустов и схватил потерпевшую, однако она вцепилась ему в лицо. Девушка не стала писать заявление в полицию, несмотря на то, что на протяжении нескольких недель в столице Урала происходят подобные случаи.

Росгвардия нагрянула в две тагильские квартиры на улицах Ильича и Парковая в поисках предпринимателя, который пропал год назад в Екатеринбурге. Силовики болгаркой выпилили двери в отсутствие хозяев и провели обыски вплоть до школьных рюкзаков, а затем уехали, оставив квартиры открытыми.

Силовики штурмом взяли две пустые квартиры Нижнего Тагила
Узнать подробнее

17-летняя девушка из Первоуральска совершила суицид, ее тело обнаружил старший брат. Полиция изъяла планшет и телефон погибшей. Известно, что она увлекалась аниме.

Материалы по теме
Силовики штурмом взяли две пустые квартиры Нижнего Тагила
#Общество#Свердловская область#Итоги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика