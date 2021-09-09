Штурм пустых квартир и сертификаты за голосование. Итоги дня в Свердловской области

Еще одно нападение на девушку совершил мужчина неславянской внешности на улице Блюхера в Екатеринбурге. Он выскочил из кустов и схватил потерпевшую, однако она вцепилась ему в лицо. Девушка не стала писать заявление в полицию, несмотря на то, что на протяжении нескольких недель в столице Урала происходят подобные случаи.