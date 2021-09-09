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Posted 9 сентября 2021, 05:18

Published 9 сентября 2021, 05:18

Modified 24 декабря 2024, 18:05

Updated 24 декабря 2024, 18:05

Сильный ветер до 20 метров в секунду ожидается в Свердловской области

Сильный ветер до 20 метров в секунду ожидается в Свердловской области

9 сентября 2021, 05:18
Фото: 1MI.
Синоптики прогнозируют похолодание и шквалистый ветер в Свердловской области. Продлено штормовое предупреждение.

9–10 сентября 2021 года в Свердловской области ожидается повторение ураганного ветра, порывы которого могут достигать 20 м/с, сообщает региональное ГУ МЧС.

Спасатели ведомства рекомендуют на этот период отменить все высотные работы, также стоит воздержаться от разведения костров. Пешеходам, которых непогода застигла на улице, рекомендуется держаться подальше от легких строений, линий электропередач и деревьев.

Напомним, 3 сентября 2021 года в Екатеринбурге прошел ураган, в результате которого два человека обратились за медицинской помощью, 5 зданий лишились кровли.

2 человека попали в больницу из-за урагана в Екатеринбурге
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#Общество#Новости УрФО#Спасатели#Ураган#Усиление ветра#Екатеринбург
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